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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيحة امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.6%.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الطلبة اللذين تقدموا للدور الثاني بلغ 28292 طالبًا وطالبة حضر منهم 26071 طالبًا وطالبة ونجح منهم 24652 بنسبة نجاح 94.6%.

وأوضح أنه بإضافة نتيجة كل من الدور الأول والدور الثاني بلغ عدد الناجحين 87245 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 98.4% مقابل 96.1% في العام الماضي.

وأقر المحافظ نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني بنسبة نجاح 97.5% وبإجمالي الدورين معًا تصل النسبة إلى 98.1%، بالإضافة إلى اعتماده الدور الثاني للصم وضعاف السمع والتي بلغت نسبتها 100%.