«سعفان» يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة حول «الاستثمار الاجتماعي كمتغير لتحقيق التنموية المستدامة» بـ«حلوان»

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في لجنة الحكم ومناقشة رسالة دكتوراة بعنوان "الاستثمار الاجتماعي كمتغير لتحقيق التنمية المستدامة"، بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والمقدمة من الباحثة فاطمة ثابت جاد الكريم حسانين من العاملين بوزارة القوى العاملة، لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية تخصص التخطيط الاجتماعي.

وأكد الوزير، خلال مناقشته الرسالة، اليوم الأحد، حرصه على حضور مثل هذه المناقشات تشجيعًا للشباب المجتهد والمخلص في العمل، منوهًا بضرورة أن نولي لهم الاهتمام لزرع الثقة داخل هؤلاء الشباب بنفسهم ، فضلًا عن الثقة في المجتمع والقيادات.

ولفت الوزير، إلى أنه داعم للشباب العاملين بوزارة القوى العاملة الذين يريدون أن يضيفوا في عملهم لنثبت لهم بأن المجتمع داعم لهم، مثنيًا على رسالة الدكتوراة وعلى أحكامها، مقدمًا الشكر للباحثة وللجنة المناقشة، مبديًا ملاحظة واحدة بأنه يجب أن تكون عينة البحث متنوعة على أكثر من قطاع.

وبعد المناقشة، حصلت الباحثة على درجة الدكتوراة، في الفلسفة في الخدمة الاجتماعية وبالطباعة على نفقة الدولة والتبادل على الجامعات والجهات المعنية .