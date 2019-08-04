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ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب 3 عبارات في الفلبين إلى 25 شخصا

محاولة إنقاذ ركاب العبارة
محاولة إنقاذ ركاب العبارة
أ ش أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:40 ص | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:40 ص




أعلنت الشرطة الفلبينية -اليوم الأحد- ارتفاع حصيلة انقلاب ثلاث عبارات قبالة مقاطعتين بوسط البلاد بسبب الطقس السيء إلى 25 قتيلا، فيما لايزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية جويم جافيير قوله: "إن القتلى هم ركاب عبارتين انقلبتا أمس السبت بسبب هبوب مفاجىء للرياح وأمواج عاتية قبالة مقاطعتي "جيمارس" و"إيلويلو"، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 55 شخصا آخرين".

وأضاف جافيير أن عبارة ثالثة لم تكن تحمل أي ركاب انقلبت أيضا في مضيق "إيلويلو"، إلا أن طاقمها المكون من أربعة أفراد تمكن من النجاة.

وكان خبراء الأرصاد الجوية في الفلبين قد حذروا من الهطول الغزير للأمطار الموسمية وحدوث عواصف رعدية وسط تشكل عاصفة تبعد نحو 875 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.. كما تم تعليق الدراسة والعمل في العاصمة مانيلا يومي الجمعة والسبت الماضيين في ظل الهطول الكثيف للأمطار والفيضانات.


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