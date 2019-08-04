مجلة أمريكية تدعو إدارة ترامب لإعادة التفكير في سياساتها لتجنب الحرب مع إيران



دعت مجلة "واشنطن اكزامينر" الأمريكية، اليوم الأحد، إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإعادة التفكير في سياساتها الخاصة بالشرق الأوسط، وذلك من أجل تجنب دخول حرب مع إيران.



واستهلت المجلة في تقرير لها (بثته على موقعها الإلكتروني) بالقول إن تصميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن يضع بعين الاعتبار مسألة مهمة للغاية، وهى الجمهور الأمريكي، الذي يتوقع من صانعي السياسات والمشرعين في واشنطن أن يحافظوا دائمًا على مصالحهم، وأن يفعلوا فقط ما هو أفضل للأمن القومي للبلاد.



وأضافت:" إنه عندما يتم اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعقيد حل النزاع بشكل غير ضروري أو إغلاق الباب أمام الدبلوماسية (وكان أحدث مثال في ذلك هو قرار فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني) فإن الجمهور يتوقع أن تقوم واشنطن بإعادة التقييم والتفكير بشكل يخدم مصالحها على المدى الطويل وتصحيح الخطأ، كما يثق الجمهور في أن تتفهم واشنطن خطأها عندما تتباعد مصالح الولايات المتحدة عن مصالح أصدقائها حول العالم ويقوموا بالتحالف مع المنافسين".



وفيما يخص السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عموما، رأت المجلة أن أداء واشنطن كان أقل من التوقعات ويتسم إما بالسذاجة، أو بالتركيز على مواجهة إيران، أو كليهما، حيث تواصل إدارة ترامب الخلط بين المصالح الأمريكية الضيقة في المنطقة (تتمحور حول أسعار النفط العالمية والقضاء على التهديدات الإرهابية المعادية لأمريكا) وبين الأهداف الأكثر توسعية لبعض دول المنطقة، ويبدو أن البيت الأبيض يعتبر أن ما هو جيد لبعض دول المنطقة سوف يعود بالضرورة نفعا على الولايات المتحدة.



وأكدت المجلة:" أن شن حرب غير ضرورية مع إيران هي جل ما سيحصل عليه الجمهور الأمريكي إذا فشل صناع السياسية في الولايات المتحدة في وضع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في المرتبة الأولى".



واعتبرت المجلة الأمريكية أن المواجهة العدائية الصارمة مع إيران تقوض المصالح الأمريكية في المنطقة فبعد ما يقرب من عقدين من العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي لم تنتج عنها سوى انجراف استراتيجي وتقويض الدخل العام للشعب الأمريكي، حيث إن ذلك كان أسوأ شيء بالنسبة للأمريكيين، وبالتأكيد الأسوء من ذلك هو شن حرب جديدة.