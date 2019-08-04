ارتكب رجل شرطة أمريكي، خطأ فادحا، خلال الآونة الأخيرة، بقتله امراة بريئة فيما كان ينوي تصويب الرصاص إلى كلب يتقدم نحوه.

وأظهر مقطع فيديو، رجل الشرطة الذي يبلغ 25 عاما، وهو يسأل المرأة الضحية "هل هذا كلبك؟" ثم قام بإطلاق النار عليه، عدة مرات.

لكن الرصاصات اخترقت صدر المرأة التي تملك الكلب، فيما أصابت الحيوان بجروح، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وعقب إطلاق الرصاص "الغادر"، بدا صوت الضحية، مارجريتا بروكس، مسموعا في مقطع الفيديو وهي تصيح بألم "يا إلهي".

وأوضحت شرطة مدينة أرلنجتون التابعة لولاية تكساس -حسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"- أن الشرطي الذي لم يُذكر اسمه، انتقل إلى المكان حتى يقوم بتفقده بعدما جرى الإبلاغ عن سيدة بدون مأوى وهي فاقدة للوعي.

وأضافت أن الشرطي الذي تخرج قبل فترة قصيرة فقط من أكاديمية الشرطة، أحيل إلى "إجازة إدارية" وأوردت "ما حصل لم يكن أمرا مقصودا من جانب الضابط، ولا من قبل جهاز الشرطة".

وأشارت إلى أن الضابط الشاب لم يسبق له أن أطلق النار، خلال أدائه الواجب المهني، فيما قال أصدقاء للضحية إنها كانت إنسانة طيبة وتعتني جيدا بكلبها الذي يخفف عنها مشقة العيش في تشرد.