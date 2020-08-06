عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد وصول أكبر طائرة في العالم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لنقل منظومة «القبة الحديدية» للجيش الأمريكي.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الاثنين، بهبوط أكبر طائرة في العالم من طراز «أنطونوف»، في مطار بن غوريون الدولي، بهدف نقل منظومة «لقبة الحديدية» إلى الجيش الأمريكي.

ووصلت طائرة «أنطونوف» An-225 - التي تم بناؤها في الثمانينيات في أوكرانيا في ظل الاتحاد السوفييتي، وهي تعد أكبر طائرة لا زالت موجودة في العالم، من الولايات المتحدة، وهي تحمل شاحنات الجيش الأمريكي التي سيتم تجهيزها بأجزاء منظومة دفاع القبة الحديدية الإسرائيلية.