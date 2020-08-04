أعلنت وزارة الصحة الإمارتية عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 ألفًا و352 في البلاد.

وأشارت «الصحة الإماراتية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تسجيل أية وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 351.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 227 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 55 ألفًا و352.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 690 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.