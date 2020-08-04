الجيش الأمريكي يعلن أن بولندا ستكون مقرا للفيلق الخامس

أعلن جيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه سيجعل المقر الرئيسي للفيلق الخامس التابع له في بولندا، إذ يتولى القيادة الأمامية المتقدمة نحو 200 فرد، على أساس التناوب، ومن المتوقع أن يتم التناوب الأول للموظفين العام المقبل.

وقال الجيش، في بيان له، إن المهمة الرئيسية للمقر الأمامي الجديد ستكون إجراء تخطيط للعمليات وقيادة المهام والإشراف على قوات التناوب في أوروبا.

ومن ناحيته، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، خلال مراسم أقيمت في كراكوف، مع السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر، "إن هذا القرار هو التتويج الكبير لجهودنا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا".

ويوم الجمعة، أعلن بلاشتشاك وموسباتشر، أن بولندا والولايات المتحدة أنهتا المفاوضات وستوقعان قريبا صفقة بشأن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا بما لا يقل عن 1000 جندي، وهو تحقيق لإعلان عام 2019 الذي وقع عليه الرئيسان الأمريكي والبولندي.