رئيس وزراء تايلاند يعد منتدى للاستماع إلى مخاوف المحتجين الشباب

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إن الحكومة تعد لمنتدى عام هذا الشهر لشباب البلاد للتعبير عن مخاوفهم وآرائهم، في أعقاب عشرات المظاهرات المناهضة للحكومة التي قادها الشباب في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن برايوت القول عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: "أنا قلق بشأن شبابنا، وأريدهم أن يعرفوا أننا سوف نستمع إلى أفكارهم حول ما يريدون أن يبدو عليه مستقبلهم".

ويطالب العديد من المتظاهرين باستقالة الحكومة وإعادة صياغة الدستور الذي يعتبرونه استمرارا للنفوذ العسكري في السياسة التايلاندية، حيث اجتذبت عدة مظاهرات مئات المشاركين.

وقاد برايوت، قائد الجيش السابق، انقلابا عسكريا في عام 2014 . وحكم بصفته رئيس المجلس العسكري لمدة خمس سنوات وعاد للسلطة كرئيس للوزراء بعد انتخابات متنازع عليها العام الماضي.

وعزز ائتلافه الحاكم متعدد الأحزاب قبضته على السلطة بعد تشكيل الحكومة.

وقال برايوت اليوم الثلاثاء أيضا "سوف أدعم تعديل الميثاق عند الضرورة" وأنه لن يعرقل العملية. وقال أكبر حزب معارض في البلاد "فيو تاي" أأمس الإثنين إنه سوف يقدم عريضة إلى البرلمان هذا الأسبوع لتعديل الدستور.

ويشكل الضجيج السياسي المتزايد خطرا إضافيا على الاقتصاد المعتمد على التجارة والسياحة، والذي يواجه بالفعل انكماشا بنسبة 5ر8% هذا العام، مسجلا أكبر انخفاض في آسيا.