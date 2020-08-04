شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارا ضخما، مساء اليوم الثلاثاء، بالعنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، بمستودع للمفرقعات، وسُمع دوي الانفجار في العاصمة وضواحيها، مخلفا قتلى وجرحى على نطاق واسع، إلى جانب خسائر مادية هائلة في الميناء ومناطق أخرى بالعاصمة.

وقدرت وزارة الصحة في لبنان ضحايا الانفجار حتى الآن بـ50 قتيلا و2750 جريحا.

وتعد لبنان بيئة حاضنة للانفجارات والأحداث الضخمة، التي ضربت بلاد الأرز منذ عقود، وزادت حدتها منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005.

"الشروق" ترصد أبرز الانفجارات التي هزت لبنان خلال الـ15 سنة الماضية:

• 2005

اغُتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في عام 2005 رفقة 21 شخصا، وذلك بعد انفجار ما يعادل طنا من مادة الـ"تى إن تى" شديدة الانفجار، أثناء مرور موكب الحريري قرب فندق سان جورج وسط بيروت.

• 2006

وقع انفجاران في عام 2006، تسبب الأول في مقتل قائد الجهاد الإسلامي في صيدا محمود المجذوب، أما التفجير الثاني فتسبب في قتل بيير أمين الجميل وزير الصناعة اللبناني.

• 2007

في 2007 وقع ما لا يقل عن 7 حوادث اغتيال وانفجارات في لبنان، أسفرت عن اغتيال النائب اللبناني وليد عيدو، والنائب أنطوان غانم، وفرانسو إلياس الحاج، وراح ضحايا تلك الانفجارات ما لا يقل عن 10 أشخاص.

• 2008

وقع انفجار في سيارة دبلوماسية أمريكية تسببت في مقتل 4 مدنيين لبنانيين وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى اغتيال وسام عيد، كبير محققي الإرهاب في قوات الأمن الداخلي اللبنانية.

• 2012

انفجار آخر أدى إلى اغتيال وسام الحسن رئيس فرع المخابرات لقوات الأمن الداخلي بعد انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية، تسبب في إصابة 128 شخصًا ووفاة 8.

• 2013

وقع أكثر من 5 انفجارات، في عام 2013، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، أسفرت عن اغتيالات حسن اللقيس أحد قادة حزب الله، ومحمد شطح الوزير السابق.

• 2014

واحد من أكثر الأعوام دموية، حيث وقع به ما لا يقل عن 10 انفجارات، مخلفة ورائها عشرات القتلى والجرحى، عن طريق سيارات مفخخة استهدفت عدة مناطق وأماكن متفرقة في لبنان.

• 2018

انفجار سيارة مفخخة أدت إلى إصابة مسؤول بحماس في مدينة صيدا الجنوبية.