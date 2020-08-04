الادعاء الألماني: اعتقال مشتبه به ضمن خلية إرهابية من طاجيكستان

أعلن الادعاء العام في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، اعتقال مشتبه به ضمن خالية إرهابية من طاجيكستان.

ويأتي ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على تفكيك الخلية الإرهابية المشتبه في انتمائها لتنظيم "داعش"، في ألمانيا.

وأوضح الادعاء اليوم في مقره بمدينة كارلسروه أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به الطاجيكي في ألبانيا في نهاية أبريل الماضي. وتم تسليمه لألمانيا أمس الاثنين، حيث جرى اعتقاله على الفور.

وكان المحققون اكتشفوا الخلية الإرهابية الطاجيكية، المشتبه بها، في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد، منتصف أبريل الماضي، آنذاك وتم اعتقال أربعة أشخاص.

وهناك مشتبه به آخر يقبع قيد الحبس الاحتياطي بالفعل في ألمانيا منذ مارس عام 2019، وتم تحريك دعوى ضده أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، بغرب ألمانيا.

ويشتبه في أن هذه المجموعة كانت تعتزم قتل شخصا يوجه انتقادات للإسلام، وشن هجمات تستهدف نقاط تمركز أمريكية في ألمانيا، بناء على تعليمات من قيادتين تابعتين لداعش في سوريا وأفغانستان، بحسب الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا.

وبحسب المحققين، كانت هذه الجماعة، التي ينحدر جميع أفرادها من طاجيكستان، تمتلك أسلحة حادة ومواد تصنيع قنابل.