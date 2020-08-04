مسلحون يسيطرون على مقرات لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور

سيطر مسلحون يتبعون عشائر عربية سورية اليوم الثلاثاء على مقرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ريف دير الزور الشمالي الشرقي بعد مقتل شيخ عشيرة عربية.

وقال سكان من بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، إنه تم احتجاز سبعة عناصر من قوات "قسد" ومصادرة عدة سيارات ، لافتين إلى انشقاق عناصر لقسد من أبناء عشائر العكيدات، وانضمامها لصفوف المتظاهرين.

وأشار السكان إلى أن العناصر أطلقت النار على المسلحين والأهالي، ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين، مؤكدين أن المتظاهرين قطعوا الطرق في بلدات "جديد عكيدات والشحيل وذيبان والطيانة"، وطردوا العناصر من المدارس التي تشكل مقرات لها والحواجز المنتشرة في المنطقة .

وطالب المتظاهرون بطرد قوات سوريا الديمقراطية من مناطقهم بعد مقتل الشيخ مطشر حمود الجدعان الهفل وسائق السيارة التي كان يستقلها، وإصابة الشيخ إبراهيم خليل الجدعان الهفل بجروح طفيفة.

واستهدف مسلحون ملثمون على دراجات نارية بالرشاشات المتوسطة، الشيخ مطشر عند مفرق الرغيب قرب بلدة الحوايج شرق دير الزور أول أمس الأحد.