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أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، العاصمة اللبنانية بيروت، كمدينة منكوبة.

ودعا المجلس، الحكومة لإعلان حالة الطوارئ، وذلك حسبما أفادت "سكاي نويز" في خبر عاجلمنذ قليل.