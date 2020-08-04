 لبنان.. المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت منطقة منكوبة - بوابة الشروق
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لبنان.. المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت منطقة منكوبة


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:17 م

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، العاصمة اللبنانية بيروت، كمدينة منكوبة.

ودعا المجلس، الحكومة لإعلان حالة الطوارئ، وذلك حسبما أفادت "سكاي نويز" في خبر عاجلمنذ قليل.

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