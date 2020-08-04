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أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، العاصمة اللبنانية بيروت، كمدينة منكوبة.
ودعا المجلس، الحكومة لإعلان حالة الطوارئ، وذلك حسبما أفادت "سكاي نويز" في خبر عاجلمنذ قليل.