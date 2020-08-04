أرمينيا: تسجيل 196 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 39 ألفًا و298 حالة.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية اليوم الثلاثاء- أنه تم تعافي 511 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين إلى 30 ألفًا و372 حالة، بينما تُوفي 6 حالات بسبب الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس بلغ 768 شخصًا بينما تُوفي 228 آخرون يحملون الفيروس لأسباب أخرى.

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه تم إجراء 168 ألفًا و164 اختبارًا منذ بداية تفشي المرض في البلاد.