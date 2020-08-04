الأول على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يتحدث لـ«الشروق» عن سر نجاحه

قال الطالب أحمد مصطفي محمود الأول على مدرسة المتفوقين الثانوية بنين للعلوم والتكنولوجيا بمجموع 663,47 درجة، إنه لم يعتمد على المذاكرة فقط لتحقيق التفوق، بل اعتمد أكثر على التحضير للمشاركة في المؤتمرات والمنح الخارجية التي تشارك فيها المدرسة، والتي ساعدته علي تحصيل المعلومات، وتابع: "الامتحانات بالنسبة لي مكنتش دح أوي زي الثانوية العامة العادية".

وأضاف أحمد لـ"الشروق"، أنه لم يقرر بعد كيف سيستكمل دراسته، قائلا: "في انتظار المنح التي سيتم تقديمها لطلاب مدارس stem للتقديم فيها".

ونصح أي طالب يريد الدخول إلى مدارس المتفوقين بألا يعتمد على المذاكرة فقط لأن طبيعة هذه المدارس مختلفة عن المدارس الثانوية العامة العادية، بل لابد من التركيز على تنمية المهارات والاستفادة من جميع الفرص التي تقدمها المدرسة من مشاركة في مؤتمرات وأنشطة خارجية.

وتابع: "أي طالب هيدخل مدرسة المتفوقين عشان ثانوية عامة عادية ميدخلش".