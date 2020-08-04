 «الإندبندنت»: إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار بيروت - بوابة الشروق
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«الإندبندنت»: إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار بيروت


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 7:41 م

أفاد موقع "الإندبندنت عربية"، بأن إسرائيل نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك على لسان مصدر عسكري.

 

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