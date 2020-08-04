«الإندبندنت»: إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار بيروت

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أفاد موقع "الإندبندنت عربية"، بأن إسرائيل نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك على لسان مصدر عسكري.
#إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار #بيروت على لسان مصدر عسكريالمزيد في تغطية مباشرة https://t.co/7SdALOhviW#بيروت #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/cwp7YQYl5t
— Independent عربية (@IndyArabia) August 4, 2020
#إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار #بيروت على لسان مصدر عسكريالمزيد في تغطية مباشرة https://t.co/7SdALOhviW#بيروت #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/cwp7YQYl5t