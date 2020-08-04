«الإندبندنت»: إسرائيل تنفي علاقتها بانفجار بيروت

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أفاد موقع "الإندبندنت عربية"، بأن إسرائيل نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك على لسان مصدر عسكري.