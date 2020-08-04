«العمل الدولية» تعلن تصديق دول العالم على اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

أعلنت منظمة العمل الدولية، استكمال تصديق كل دول العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، على إحدى الاتفاقيات الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

وقالت المنظمة -في بيان لها اليوم الثلاثاء في جنيف- إنه وبايداع مملكة تونجا، اليوم، رسميا صكوك تصديقها لدى المدير العام جى رايدر، تكون كافة الدول وعددها 182 دولة قد صدقت على اتفاقية المنظمة بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الاتفاقية هى أسرع اتفاقية تم التصديق عليها فى تاريخ المنظمة، حيث كان قد تم اعتمادها قبل 21 عاما من قبل مؤتمر العمل الدولي.

وأشار المدير العام لمنظمة العمل جى رايدر إلى أن التصديق العالمي على الاتفاقية هو لحظة تاريخية لأنها تعني أن جميع الأطفال يتمتعون الآن بحماية قانونية من أسوأ اشكال عمل الأطفال.

وأضاف أن التصديق يعكس إلتزاما عالميا بأن أسوأ أشكال عمل الأطفال مثل الاسترقاق والاستغلال الجنسى واستخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة أو غيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو رفاههم النفسى لا مكان لها في المجتمع العالمي.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بارو، إن التصديق العالمي على الاتفاقية التي تحمل رقم 182 هو تذكير قوي، وفي الوقت المناسب، بأهمية معايير منظمة العمل الدولية والحاجة إلى حلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية.

وشدد بارو على أن عمالة الأطفال هى انتهاك خطير للحقوق الأساسية، وأنه يتعين على مكونات منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي ضمان تنفيذ هذة الاتفاقية بالكامل؛ بما فى ذلك من خلال العناية الواجبة فى سلاسل التوريد العالمية.