وزير الصحة اللبناني: الأنباء الأولية تفيد بأن انفجار مرفأ بيروت ليس إرهابيا

قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، إن انفجار مرفأ بيروت لا يبدو كونه عملا إرهابيا حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن المشهد الأولي للانفجار ينم عن وجود خسائر مادية وبشرية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تتولى التحقيقات حتى الآن للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضح أن الوزارة قررت تحويل الخط الساخن المخصص لمرضى كورونا، إلى آلية لربط المستشفيات ببعضها البعض؛ والوقوف على طاقة كل مستشفى وإمكانية استقبال المصابين.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.