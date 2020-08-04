الشركة المالكة للتيك توك: ندرس نقل المقر إلى لندن

قالت بايت دانس الشركة الصينية الأم لتيك توك يوم الاثنين إنه ربما يجري تأسيس مقر لمنصة مشاركة المقاطع المصورة خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد تقرير عن أن أنشطة المنصة قد يجري نقلها إلى لندن.

وقال المتحدث باسم بايت دانس ”تلتزم بايت دانس بكونها شركة عالمية. في ضوء الوضع الحالي، تقيم بايت دانس إمكانية تأسيس مقر لتيك توك خارج الولايات المتحدة من أجل خدمة مستخدمينا عالميا بشكل أفضل“.

كانت صحيفة صن البريطانية أوردت يوم الاثنين أن مؤسسي بايت دانس سيعلنون قريبا عن نيتهم إنشاء مقر لتيك توك في العاصمة البريطانية، حيث ستنضم إلى شركات تكنولوجية كبيرة أخرى مثل جوجل وفيسبوك اللتين لهما وجود قوي هناك.