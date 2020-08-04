عاصفة إساياس الاستوائية تتجه شمال الولايات المتحدة

اجتاحت العاصفة الاستوائية "إساياس" ولايتي نورث كارولينا وفرجينيا الأمريكيتين، ما تسبب في فيضانات وحرائق وانقطاع للتيار الكهربائي، ويهدد بحدوث أعاصير وهي تتجه شمالا نحو مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وضربت "إساياس"، الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت متأخر من أمس الاثنين، برياح بلغت أقصى سرعة لها 140 كيلومترا في الساعة، لكن قوتها ضعفت بعدما وصلت لليابسة بالقرب من شاطئ أوشن أيل في نورث كارولينا، وتراجع تصنيفها إلى عاصفة استوائية، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقال روي كوبر، حاكم ولاية نورث كارولينا، إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه، وأصيب عددًا آخرًا، عندما ضرب إعصار ناتج عن العاصفة الاستوائية "إساياس" حديقة بالولاية تضم منازل خشبية نقالة.

وذكر أن حوالي 355 ألف شخص هم الآن بدون كهرباء، لكنه أشار إلى أن الضرر عمومًا لم يكن بأي حال من الأحوال كبيرًا، بالشكل الذي كان يمكن أن يكون.

وتستعد ولايات من بينها نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية بشكل خطير، مع وضع بعض المناطق في حالة تحذير من الإعصار.

وأصدر مركز تنبؤات العواصف تحذيرا بخطر حدوث طقس سيئ للغاية، وتوقع أعاصير لأجزاء من المنطقة بنسبة 10 بالمئة جراء عاصفة إساياس، مع استمرار حالة الإنذار، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية "إن دبليو إس".

ويمكن أن تشهد نيويورك هبات عاصفة من الرياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون الأشد منذ عاصفة "ساندي" العملاقة عام 2012.