رئيس الوزراء اليوناني يمضي قدما في تعديل وزاري محدود

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قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مضى قدما في تعديل وزاري محدود لتحسين الكفاءة التشغيلية لعمل الحكومة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه من بين التعديلات الرئيسية تمت ترقية نائب وزير المالية تيودوروس سكايلاكاكيس، إلى منصب وزير مالية بديل مسؤول عن السياسة المالية.

كما تم تعيين نيكوس باباثاناسيس نائبا لوزير التنمية والاستثمار مسؤولا عن الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتم تعيين بانايوتيس تساكلوجلو نائبا لوزير العمل والضمان الاجتماعي مسؤولا عن قضايا الضمان الاجتماعي.

وتأتي التعديلات بعد أن أنشأ ميتسوتاكيس لجنة توجيهية لوضع خطط تفصيلية حول كيفية الاستفادة المثلى من 32 مليار يورو من برنامج الجيل التالي للاتحاد الأوروبي المتفق عليه هذا الشهر.