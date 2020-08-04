أحبطت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة ترويج نحو 2ر1 مليون حبة مخدرة، كانت بحوزة عصابة من 7 آسيويين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء عن العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، قوله إن ذلك جاء بعدما رصد رجال المكافحة أفراد العصابة على مدار أربعة أشهر، وهم يتنقلون خلالها بين إمارات البلاد.

وأضاف أن تفاصيل القضية تعود إلى ضبط المتهم الأول وبحوزته 120 ألف حبة مخدرة، حيث كشفت التحقيقات معه عن خيوط جديدة قادت إلى باقي العصابة، من خلال خطة أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته حوالي 15 ألف حبة مخدرة.

ووفق الظاهري، تبين أن المتهم يعد الرجل الثاني في تنظيم الشبكة الإجرامية، وأنه من يتولى كافة عمليات البيع والشراء.

ولفت إلى أنه توالى تباعًا سقوط أفراد العصابة في أيدي فريق المكافحة، ما أدى إلى إحكام القبضة الأمنية على جميع أطراف الشبكة. وكانت العصابة تنوي تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى دولة مجاورة.