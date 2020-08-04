ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت لـ73 قتيلا و3700 جريح

أعلنت ‏وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ليصل إلى 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.