الفلبين تسجل 6352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين 112 ألفا و593 حالة.

وقالت الوكالة إن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 2115 حالة.

ويذكر أنه تم إعادة فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة اليوم على أكثر من 27 مليون شخص في الفلبين، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، مما دفع العاملين بمجال الصحة إلى تحذير البلاد من خسارتها المعركة ضد كوفيد- 19.

وجرى تعليق عمل وسائل النقل العام والمكاتب الخاصة والحكومية والخدمات التجارية الأخرى مجددا في العاصمة مانيلا والأقاليم الأربعة المحيطة وهي بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال.

وقد تم وضع المناطق الخمس تحت ما يسمى محليا بالحجر المجتمعي المعدل المعزز خلال الـ15 يوما القادمة.

وبموجب البروتوكول، يحظر على الأشخاص الخروج من منازلهم إلا للأغراض الضرورية، وتقتصر التجمعات على 5 أشخاص بحد أقصى ولا يسمح بتناول الطعام داخل المطاعم.