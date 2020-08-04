 فيتنام: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 652 حالة - بوابة الشروق
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فيتنام: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 652 حالة

هانوي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 9:51 ص

أعلنت فيتنام، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 652 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و68 عاما، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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