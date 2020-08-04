موسكو تسجل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم تسجيل 12 وفاء جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، مقابل 13 حالة وفاة في اليوم السابق.

وقد أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 5394 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 856 ألفا و264 إصابة.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، 693 إصابة منها في موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بـ196 إصابة.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم زاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع أكثر من 257 ألف حالة، ليتجاوز الـ17.9 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 686 ألف، عقب تسجيل 5810 حالة وفاة.