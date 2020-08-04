أوكرانيا: تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأوكرانية، تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 74 ألفًا و219 حالة.

وأوضح مجلس الأمن والدفاع الأوكراني -حسبما ذكرت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 1061 شخصًا خلال اليوم الماضي، كما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة و737 حالة تعافي جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن أوكرانيا سجلت 1764 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، في حين تعافى 40 ألفًا و613 حالة منذ بداية تفشي الوباء إلى الآن.