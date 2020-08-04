 موسكو تدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو تدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 9:47 م

أدانت العاصمة الروسية موسكو، الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، داعية الطرفين لمنع التوتر مستقبلا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "ندين بشدة مثل هذه التصرفات ونعبر عن قلقنا العميق بشأن التوتر بين إسرائيل وسوريا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "نحذر القيادة الإسرائيلية من تكرار مثل هذه الخطوات التي تحمل عواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها، ونعرب عن دعمنا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وندعو كلا الجانبين إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التوتر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجومًا على أهداف عسكرية في سوريا، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردا على محاولة من عناصر معادية زرع قنبلة على السياج الحدودي.

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