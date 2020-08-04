محافظ كفرالشيخ يتفقد دور الأيتام ويتابع مستوى الخدمات المقدمة لهم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عددًا من دور الأيتام بالمحافظة، مقدمًا التهاني للأطفال، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، كما اطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال، وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأجرى نور الدين، جولة بدار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، حيث أكد على التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

كما زار محافظ كفر الشيخ، دار الأيتام الرضع بمدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، وأوصى القائمين على المؤسسة بحسن معاملة الأطفال، وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، كونهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.