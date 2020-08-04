البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المكسيكيين بالخارج في النصف الأول من 2020

ارتفعت تحويلات المكسيكيين العاملين بالخارج بنسبة 5ر10 % في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، برغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد البنك المركزي المكسيكي يوم الاثنين.

وأعلن البنك المركزي، أن تحويلات المكسيكيين العاملين بالخارج بلغت حوالي 19 مليار دولار في الفترة من يناير و يونيو، مقابل 25ر17 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وحطم المهاجرون الرقم القياسي في مارس عندما أرسلوا إلى بلادهم 4 مليارات دولار في شهر واحد. ولم يتمكنوا من مواكبة هذه الوتيرة المرتفعة في يونيو لكنهم أرسلوا 35ر3 مليار دولار.

تعد هذه نسبة أفضل بكثير من دول أخرى شهدت انخفاضا في التحويلات بسبب فقدان الوظائف أو انخفاض ساعات العمل بسبب جائحة كورونا.