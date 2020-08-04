قال أحد شهود العيان من المصابين جراء انفجار مرفأ بيروت، إنه سمع إلى صوت انفجارات بسيطة؛ دفعته للنزول من مكتبه ثم تفاجأ بانفجار آخر أعلى قوة.

وأضاف في تصريحات لفضائية الغد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بالتحديد على رصيف 9 بالمرفأ، يوجد مخزن به أطنان مفرقعات موجودة منذ سنوات ماضية، وهذا المخزن هو الذي شهد الانفجار.

وأكد أن الانفجار تسبب في انهيار أحد المباني، لافتا إلى وجود مصابين ومفقودين تحت الأنقاض.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.