محلل عسكري عن انفجار بيروت: سيصبح نقطة تحول في العمل الإداري للجمارك اللبنانية

إلياس فرحات: بيروت لم تتعلم لما حدث للصين عام 2015

قال المحلل العسكري إلياس فرحات، إن الانفجار الذي حدث اليوم ببيروت غير مسبوق في لبنان والمنطقة، ذاكرًا أن دويه سمع في بيروت والمناطق المحيطة في الجنوب والشمال، لذا فإن دماره شديد.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الغد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ تعمل بكامل طاقتها، لكن الإصابات أكبر من حجم القوى جميعها، متوقعًا تدخل الدول العربية، والتي عرضت بعض منها المساعدات بالفعل.

وأشار إلى أن الانفجار سيصبح نقطة تحول في العمل الإداري للجمارك اللبنانية وتعاملها مع مثل هذه الأمور، مؤكدًا على خطورة الواقعة.

وذكر أن بيروت لم تتعلم لما حدث في الصين عام 2015، الذي أودى بحياة 173 شخصًا ومئات الجرحى، وكان لنفس السبب أيضًا.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 50 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2750 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.