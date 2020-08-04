سنغافورة تسجل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 53 ألفا و346 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية- أن الإصابات الجديدة تتضمن سنغافوريا وأحد حاملي تصاريح العمل.

وذكرت الوزارة أنه يوجد 7 حالات وافدة من الخارج تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة، كما أشارت الصحيفة إلى أن الإصابات الأخرى ظهرت بين العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 حالة، في حين توفى 15 مصابا بالفيروس لأسباب أخرى.