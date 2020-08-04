محافظ الجيزة يعلن عن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح للمخالفين

راشد: سيتم إزالة المخالفات التي يقدم أصحابها طلبات التصالح ويدفعون المبالغ المقررة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح سيكون يوم ١٥ أغسطس.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأكد المحافظ، أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وشدد المحافظ، على مسئولى الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وتابع المحافظ، أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

يشار إلى أن المحافظ، عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزاله أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدما في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات أو الراغبين.