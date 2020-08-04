انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت

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شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا تعرضت على أثره المباني في مختلف أرجاء العاصمة إلى هزة القوية وتحطم الواجهات.

ولم يُعرف حتى الآن مصدر الانفجار وسببه.