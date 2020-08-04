 انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت - بوابة الشروق
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انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت

انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت
انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:04 م

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا تعرضت على أثره المباني في مختلف أرجاء العاصمة إلى هزة القوية وتحطم الواجهات.

ولم يُعرف حتى الآن مصدر الانفجار وسببه.


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