 «العربية»: حسن نصر الله يقرر تأجيل كلمته عن حادث مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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«العربية»: حسن نصر الله يقرر تأجيل كلمته عن حادث مرفأ بيروت

محمد حليم
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:02 م

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، بأن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، قرر تأجيل كلمة كانت مقرر لها غدًا.

وأشارت العربية منذ قليل، بحسب مصادر لها، أن انفجار مرفأ بيروت وقع في مخزن سلاح تابع لحزب الله.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 50 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2750 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.


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