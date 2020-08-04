الصين تحث أمريكا على وقف «قمعها السياسي» بحق صحفييها

- وتحذر من إجبار «تيك توك» على البيع خلال فترة محددة..



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين "إنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح أخطائها على الفور ووقف قمعها السياسي بحق وسائل الإعلام والصحفيين الصينيين".. محذرا، في الوقت نفسه، من عواقب حال إرغام تطبيق "تيك توك" على البيع خلال فترة زمنية محددة.



وأضاف وانغ ون بين - في تصريح اليوم الثلاثاء، تعليقا على عدم حصول الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة على تمديد تأشيراتهم - أن الصحفيين والإعلاميين الصينيين يلتزمون بأخلاقيات الصحافة المهنية، ويتمسكون بمباديء الموضوعية والنزاهة والصدق والدقة، ويقومون بإعداد تقارير إخبارية عادية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.



وتابع "لقد تداخلت الإجراءات ذات الصلة التي اتخذتها الولايات المتحدة بشكل خطير مع أنشطة الإعلام العادي لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، وألحقت ضررا شديدا بسمعة وسائل الإعلام الصينية، وتداخلت بشكل خطير مع التبادلات الثقافية العادية بين البلدين".



وحول تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع تطبيق "تيك توك" في غضون فترة زمنية محددة، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "يجب على الولايات المتحدة عدم فتح صندوق "باندورا"، وإلا ستعاني من العواقب".



وأضاف "لبعض الوقت، قمعت الولايات المتحدة بشكل غير معقول بعض الشركات غير الأمريكية، وهذا ينتهك مباديء اقتصاد السوق ومباديء الانفتاح والشفافية وعدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية، كما أن الصين تعارض ذلك بشدة".



وأكد أن الصين تدعو الولايات المتحدة للاستماع بعناية للأصوات العقلانية لبلادها والمجتمع الدولي، وليس تسييس القضايا الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية وتجارية منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية للاعبين في السوق من جميع البلدان للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة، وفعل المزيد من الأشياء التي تساعد على التنمية الاقتصادية العالمية.