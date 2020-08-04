 العائلة الملكية تحتفل بالذكرى الـ 150 لإطلاق الصليب الأحمر في بريطانيا - بوابة الشروق
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العائلة الملكية تحتفل بالذكرى الـ 150 لإطلاق الصليب الأحمر في بريطانيا

اللجنة الدولية للصليب الاحمر
اللجنة الدولية للصليب الاحمر
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:15 م
احتفلت الملكة إليزابيث الثانية وأعضاء آخرون من العائلة الملكية البريطانية اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 150 لإطلاق الصليب الأحمر البريطاني.

وأكدت الملكة أن عمل المؤسسة ومساهمات متطوعيها "محل تقدير واحترام كبير".

وأصدر ولي العهد الأمير تشارلز بيانا مسجلا قال فيه :"لقد أظهر الصليب الأحمر البريطاني، على مدار 150 عاما، كيف يمكن أن تكون قوة الرفق".

وأضاف أن "عمل الصليب الأحمر ضروري اليوم كما كان دائما، في مساعدة المحتاجين في كل من المملكة المتحدة وحول العالم".

ويترأس تشارلز، الابن الأكبر للملكة، الصليب الأحمر البريطاني منذ عام 2003.

ونشرت كيت دوقة كامبريدج صورة لجدتها فاليري ميدلتون التي عملت كممرضة متطوعة في الصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية.

كما أن جدة كيت الكبرى، أوليف ميدلتون، كانت ممرضة في الصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الأولى.

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