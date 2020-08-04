مصرع 3 أشخاص من نيوزلندا في فيضانات بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، مصرع 3 مواطنين من نيوزلندا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت خلال الأيام الماضية.



وذكرت وزارة الداخلية والأمن -حسبما قناة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الضحايا كانوا بين إجمالي 14 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت السبت الماضي، وعُثر على جثثهم بمحل إقامتهم بشمال شرق العاصمة سول.



يُشار إلى أن الأمطار الغزيرة ضربت معظم أنحاء البلاد وأسفرت أيضًا عن فقدان 12 شخصًا وتشريد أكثر من 1000 شخص، ووقعت معظم الخسائر وحالات الوفاة في العاصمة والقرى القريبة ومقاطعة تشونج تشونج.