العراق: تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1992 حالة شفاء و83 حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أنه تم فحص 16 ألفًا و813 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، ليصل إجمالي عدد النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق إلى مليون و59 ألفًا و619 نموذجًا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 96 ألفًا و103 حالات بنسبة شفاء 71.3%، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 134 ألفًا و722 حالة وإجمالي الوفيات 5017 حالة وفاة.