 النمسا تؤيد دعوة الاتحاد الأوروبي لهونج كونج لإعادة النظر في قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي - بوابة الشروق
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النمسا تؤيد دعوة الاتحاد الأوروبي لهونج كونج لإعادة النظر في قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:17 م

أعربت النمسا عن دعمها التام لدعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات في هونج كونج لإعادة النظر في تأجيل انتخابات المجلس التشريعي.

وقال بيان للخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء "إن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي في هونج كونج سوف يشكك في الحقوق والحريات الديمقراطية المكفولة بموجب قانون هونج كونج الأساسي لذا فإننا نؤيد دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات في هونج كونج لإعادة النظر في هذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت أن قرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، منطقي ومشروع.

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