رئيس الحكومة اللبنانية يعلن حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان ‏مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، قد أعلن مدينة بيروت مدينة منكوبة.

‏ودعا المجلس، خلال اجتماعه، الذي انعقد، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة لإعلان الطوارئ في بيروت.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية بوقوع 73 حالة وفاة، و3700 إصابة؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.