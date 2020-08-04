 جلوبال تايمز: الصين سترد حال طردت أمريكا صحفيين صينيين - بوابة الشروق
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جلوبال تايمز: الصين سترد حال طردت أمريكا صحفيين صينيين

رويترز
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 5:54 ص

قال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية هو شيجين يوم الثلاثاء إن الصين ستتخذ إجراءات للرد إذا أجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة على الرحيل وإن هذه الإجراءات ستشمل استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج.

وقال هو في بيان على تويتر ”نظرا لأن الجانب الأمريكي لم يجدد تأشيرات الدخول لصحفيين صينيين، فإن الجانب الصيني مستعد لأسوأ السيناريوهات وهو اضطرار كل الصحفيين الصينيين للرحيل عن الولايات المتحدة. لو حدث ذلك، فالجانب الصيني سيرد بما في ذلك استهداف الصحفيين الأمريكيين في هونج كونج“.

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