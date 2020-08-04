أعلن اللواء محمد الأسمر، الأمين العام لمجلس الدفاع اللبناني قرارات اجتماع المجلس الطارئ؛ على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الرئيس ميشال عون، تطبيق حالة الحداد لمدة 3 أيام.

وفيما يلي قرارات المجلس..

- إعلان بيروت مدينة منكوبة

- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين بداية من اليوم

- تمارس السلطات المختصة الصلاحيات اللازمة للطوارئ

- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها القوى المسلحة والأمن الداخلي والعام والجمارك والموانئ والمطارات.

- تقوم كل القوى المسلحة بمهامها تحت إمرة السلطة العسكرية.

- تكليف لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار في مدة أقصاها 5 أيام.

- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية نفقات الجرحى.

- دفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء.

- توفير كميات من القمح بعد التي تلفت في المرفأ.

- تشكيل خلية أزمة لمتابعة آثار الأزمة.

- حظر بيع القمح للأفران.

- تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمسح الأضرار .

- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة.

- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإيواء العائلات التي لم تعد بإمكانها السكن.

- فتح المدارس لاستقبال العائلات المنكوبة.