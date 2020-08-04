أعلن اللواء محمد الأسمر، الأمين العام لمجلس الدفاع اللبناني قرارات اجتماع المجلس الطارئ؛ على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن الرئيس ميشال عون، تطبيق حالة الحداد لمدة 3 أيام.
وفيما يلي قرارات المجلس..
- إعلان بيروت مدينة منكوبة
- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين بداية من اليوم
- تمارس السلطات المختصة الصلاحيات اللازمة للطوارئ
- تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها القوى المسلحة والأمن الداخلي والعام والجمارك والموانئ والمطارات.
- تقوم كل القوى المسلحة بمهامها تحت إمرة السلطة العسكرية.
- تكليف لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الانفجار في مدة أقصاها 5 أيام.
- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية نفقات الجرحى.
- دفع التعويضات اللازمة لأسر الشهداء.
- توفير كميات من القمح بعد التي تلفت في المرفأ.
- تشكيل خلية أزمة لمتابعة آثار الأزمة.
- حظر بيع القمح للأفران.
- تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمسح الأضرار .
- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإيواء العائلات التي لم تعد بإمكانها السكن.
- فتح المدارس لاستقبال العائلات المنكوبة.