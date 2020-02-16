 تطعيم 15 ألف طفل ببورسعيد ضد شلل الأطفال - بوابة الشروق
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تطعيم 15 ألف طفل ببورسعيد ضد شلل الأطفال

محسن عشري:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 12:54 م

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تطعيم عدد ١٥٠٣٢ طفلا بالمحافظة، بالإضافة إلى ١٠٢ طفلًا وافدًا ضمن حملة التطعيم التي بدأت أعمالها في الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم، في بيان إعلامي، استمرار أعمال الحملة والتي تستهدف الأطفال مواليد الفترة من ١/١/٢٠١٦ وحتى ٢٢ /٣ /2018 وذلك بجميع مكاتب الصحة والمراكز و الوحدات الصحية بكافة أنحاء المحافظة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوميا، ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

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