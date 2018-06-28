اتحاد الكرة: تكلفة المسحات كبيرة للغاية وعلى نفقتنا الخاصة

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، أن تكلفة المسحات الطبية التي تقوم بها الأندية كبيرة جداً، مشيراً إلى أنها تقام على نفقة الاتحاد الخاصة.

وقال سلطان في تصريحات لقناة الزمالك: "جميع الأندية حريصة على عودة الدوري وكلنا شركاء في هذا كما نسعى لعدم وجود أي حالة من اللاعبين مصابة بفيروس كورونا".

وأضاف: "نقوم بعمل مسحة طبية قبل كل مباراة بـ48 ساعة، وتكلفتها المالية كبيرة للغاية ونتكفل بها في اتحاد الكرة".

وأكمل: "هناك أولوية لإقامة بطولة الدوري عن مسابقات الناشئين، لأن التحكم في اللاعبين الشباب صعب وتجمعاتهم تكون كثيرة على العكس من تجمعات اللاعبين الكبار القليلة".