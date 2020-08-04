 بالصور.. ننشر أبرز إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020 - بوابة الشروق
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بالصور.. ننشر أبرز إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:41 م

تنشر "الشروق" إحصاء نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، وذلك بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للنتيجة صباح اليوم بنسبة نجاح 81.4%

ووصل عدد الطلاب الذي تقدموا للامتحان 660 ألفا و300 طالب، حضر منهم 601 ألف و280 طالبا، نجح منهم 492 ألفا و322 طالبا.

وبلغت نسبة النجاح في البنين 79,9%، ونسبة النجاح في البنات 82,9%، وبلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة لغات 90%، وبلغت نسبة النجاح في المدارس الثانوي العام حكومي 85,4%، والمدارس الرسمي للغات 87%، المدارس الخاص بمصروفات 72%، مدارس المنازل والخدمات 57%.


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