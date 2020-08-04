الاتحاد الأوروبي يقدم أموال طوارئ مع تراجع عمليات الحفاظ على الحياة البرية

حذر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اليوم الثلاثاء، من أن الأنواع المهددة بالانقراض تواجه خطرًا أكبر من التعرض للصيد غير المشروع، مع وصول أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى المجتمعات المحلية.

وأعلن الاتحاد، والمعروف باحتفاظه بما يسمى بالقائمة الحمراء للأنواع المهددة، أنه سيتم توفير ستة ملايين يورو من تمويل الطوارئ من الاتحاد الأوروبي لدعم الحفاظ على البيئة.

وسيدير ​​الاتحاد عمليات إنفاق هذه المنح، إلى جانب منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وقال برونو أوبرل، مدير عام الاتحاد، في بيان "لقد ترك الوباء المجتمعات المحلية التي تحمي الحياة البرية تكافح من أجل كسب رزقها، وكثير من الأنواع المهددة تتعرض للخطر بشكل متزايد".

وشهدت المجتمعات التي تعتمد على السياحة في مناطق حماية الطبيعة تضاؤل ​​دخولها، حيث قيدت العديد من البلدان السفر وأغلقت المواطن البيئية للحيوانات.

ونتيجة لذلك، اضطرت بعض المجتمعات للبحث عن الطعام أو اللجوء إلى أنشطة غير قانونية أخرى تتعارض مع جهود الحفاظ على الطبيعة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن، إن المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي "ستزيد من مرونة المجتمعات المحلية المتأثرة بفيروس كوفيد 19 وستدعم دوريات مكافحة الصيد غير المشروع استجابة لخطر زيادة حوادث الصيد غير المشروع".