تشريعة النواب توافق على قرض كويتى بـ 75 مليون دينار لمعالجة مياه بحر البقر

وافقت لجنة الشئون التشريعيه والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقه ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاقية القرض الاضافى بين حكومة جمهورية مصر العربيه والصندوق العربى للانماء الاقتصادرى والاجتماعى للمساهمه فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.



وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتى والموقعه فى الكويت بتاريخ 1يونيو 2020 وتهدف الاتفاقيه الى زيادة الانتاج الزراعى وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتافضلا عن توفير فرص عمل إضافيه وتحسين الخدمات المقدمة للسكان وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالى 5مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة لرى حوالى 330 الف فدان لانتاج المحاصيل الزراعيه الملائمة.



وأضافت الاتفاقية أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحه مسئولية غدارة ومتابعة تنفيذ المشروع والذى يتضمن إنشاء مجرى مائى بطول 20 كيلو متر مع كافة المرافق والتجهيزات اللازمة، بالإضافه الى انشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس الى شرقها وانشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5مليون متر مكعب فى اليوم واقامة مزارع وحظائر لتربية الماشيه ومنشآت للتصنيع الزراعى وأشارت الاتفاقية الى إمكانية منح قرضا اضافيا بمبلغ 75 مليون دينار كويتى لاستكمال تنفيذ المشروع‎.