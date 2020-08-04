التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المراهق الذي تعرض للتعذيب و"السحل" على أيدي ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام، وأمر بتعيين محام له وتكفل بتكاليف استكمال دراسته، الإثنين.



ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر صورا للقاء الذي جمع الكاظمي بالمراهق حامد سعيد، وذلك بعد أن أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء عليه والتي (اللجنة) حددت بدورها المسؤولين عن الاعتداء وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء، وفقا للمكتب.



وأشار مكتب رئاسة الحكومة العراقية إلى أن الكاظمي أمر بتوفير محام للدفاع عن الشاب وتقديم الدعم القانوني له و"وعد بتكفله شخصيا لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع".



وأكد الكاظمي أن القيادة العراقية بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ النظام، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيسها حماية الناس لا الاعتداء عليهم، وفقا للمكتب.

وكان قد ظهر المراهق العراقي في مقطع فيديو نال أصداء عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له على يد عناصر من قوات حفظ النظام بينما كان يقف في الشارع.